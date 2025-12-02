Accident mortal azi noapte la ieșirea din București spre Ploiești

Un accident mortal a avut loc noaptea trecută în jurul orei 03.35 la ieșirea din București spre Ploiești, pe Șoseaua București-Ploiești. O femeie a fost lovită mortal de o mașină.

„Marți, în jurul orei 3:35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe șoseaua București – Ploiești.

Din primele date, conducătorul unei autobasculante, în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe șoseaua București – Ploiești, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 107, a accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Traficul pe sensul de intrare în Capitală a fost restricționat pe durata cercetărilor, iar conducătorul autobasculantei a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”, se mai arată în comunicat.

Potrivit adevarul.ro, victima este o femeie de naționalitate străină.