- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident mortal azi noapte la ieșirea din București spre Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina politie noaptea
foto caracter ilustrativ

Un accident mortal a avut loc noaptea trecută în jurul orei 03.35 la ieșirea din București spre Ploiești, pe Șoseaua București-Ploiești. O femeie a fost lovită mortal de o mașină. 

- Publicitate -

„Marți, în jurul orei 3:35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe șoseaua București – Ploiești.

Din primele date, conducătorul unei autobasculante, în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe șoseaua București – Ploiești, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 107, a accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

- Publicitate -

Traficul pe sensul de intrare în Capitală a fost restricționat pe durata cercetărilor, iar conducătorul autobasculantei a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”, se mai arată în comunicat.

Potrivit adevarul.ro, victima este o femeie de naționalitate străină.

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum ajung tinerii români să-l regrete pe Ceaușescu [STUDIU]

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean publică integral studiul FENOMENUL NOSTALGIEI PRO-TOTALITARE ÎN...

Iranianul cu inimă de român: 1 Decembrie cu fasole, țuică și straie populare

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o lume în care identitatea se măsoară adesea în...

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -