Trei mașini implicate într-un accident în această dimineață pe A3

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Trei mașini au fost implicate în această dimineață într-un accident rutier pe A3 București-Ploiești în zona localității Snagov din județul Ilfov, la kilometrul 29. 

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime

Calea de rulare a fost eliberată, iar vehiculele au fost mutate pe banda de urgență.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către București, formându-se o coloană de aproximativ trei kilometri.

