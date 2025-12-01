Criza apei anulează manifestările de 1 Decembrie, la Câmpina

Criza fără precendent a apei potabile a determinat autoritățile din Câmpina ca, pe lângă închiderea școlilor timp de o săptămână, să anuleze și evenimentele dedicate Zilei Naționale a României.

Manifestările de 1 Decembrie au fi trebuit să aibă loc de la ora 11.00, la Monumentul Eoilor, din parcul Trandafirilor.

Pe fondul crizei fără precedent a apei potabile, evenimentul a fost anulat. Practic, singurul mod în care va fi marcată ziua dea stăzi constă în depunerea unei jerbe de flori de către Primăria Câmpina.

Reamintim, aproximativ 100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise în 13 localități, printre care și municipiul Câmpina, până marți, 5 decembrie 2025.

S-a ajuns în această situație după ce stația de tratare Voila a apei care vine din barajul Paltinu a devenit nefuncțională. Motivul? Turbidiatea foarte mare, cauzată de ploile abundente, pe fondul golirii controlate a lacului de acumulare pentru lucrări de reparații.

În timp ce autoritățile arată cu degetul unele spre celelalte, oamenii suferă și se așează la cozi pentru a-și procura apa de la cisterne.