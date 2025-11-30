Accident cu opt persoane între Predeal și Azuga

Un accident rutier în care au fost implicate opt persoane a avut loc, duminică seară, între localitățile Predeal și Azuga.

UPDATE: „Bărbatului aflat în stop cardio-respirator i-au fost aplicate manevre de resuscitare, fiind stabilizat la fața locului.

Ulterior, a fost preluat de una dintre ambulanțele sosite la locul intervenției și a început deplasarea catre UPU Brașov.

Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate și, ulterior, transportate la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU Prahova.

Din primele informații transmise de către ISU Brașov, o persoană este inconștientă.

La fața locului se intervine cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță din cadrul ISU Brașov.

De asemenea, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD intervine și Detașamentul Sinaia.

„Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme și cei 8 ocupanți ai acestora, printre care se numără și 3 copii. Unul dintre ocupanți, un bărbat în vârstă de aproximativ 24 ani, se află în stop cardio-respirator.”, a transmis IPJ Prahova.