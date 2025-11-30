Criza apei din Prahova. Localitățile unde se distribuie apă menajeră

În mai multe localități din Prahova din cele 12 afectate de criza apei, ISU Prahova a început distribuția de apă menajeră. Aceasta însă nu este potabilă! Așa că zecile de mii de oameni lăsați fără apă trebuie să alerge prin magazine și să-și facă stocuri.

Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, distribuirea apei menajere se va efectua în cinci localități: Câmpina și Telega (autocisterna de la Detașamentul Câmpina), Băicoi și Bănești (autocisterna de la Detașamentul 2 Ploiești) și Brebu (autocisterna de la Detașamentul Sinaia).

Celelalte localități afectate pot să solicite sprijin atunci când va apărea această necesitate.

De asemenea, Prefectura Prahova a anunțat că premierul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, iar din această seară va incepe distribuirea apei îmbuteliate către populația afectată.

Apa provine din rezervele statului gestionate de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.