Apa de la Paltinu nu poate fi tratată ca să devină potabilă

Apele Române au actualizat informațiile cu privire la criza apei din Prahova, unde 12 localități au rămas fără acest serviciu încă de vineri.

Potrivit reprezentanților Apelor Române, din cauza ploilor, în lacul de acumulare Paltinu nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri.

Astfel, s-au acumulat peste 10 milioane de metri cubi de apă, adică de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula în cazul debitelor multianuale lunare.

”La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuși, din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiții, valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare” se arată în documentul citat.

Instituția reia recomandarea către DSP Prahova și alte autorități din județ de a furniza apă în scop menajer pentru localitățile afectate, având în vedere situația critică prezentă.

De asemenea, solicită declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților afectate.

”Se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila” se mai arată în comunicat.