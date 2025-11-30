Prefectul de Prahova cere Guvernului apă din rezervele statului

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a anunțat astăzi, că va cere Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului pentru localitățile afectate de sistarea furnizării cu apă.

- Publicitate -

Atât Prefectul de Prahova, cât și Prefectul de Dâmbovița vor convoca Comitetele Județene pentru Situații de Urgență.

„Prefectul județului Prahova și prefectul judetului Dâmbovița vor convoca astăzi Comitetele Județene pentru Situații de Urgență in Prahova și Dâmbovița pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile afectate de criza apei potabile.

- Publicitate -

Cele două ședințe CJSU vor fi urmate de o ședintă a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ministerul Afacerilor Interne se implică alături de prefecți pentru a rezolva această situație inadmisibilă, generată de Apele Române”, a transmis Daniel Nicodim, Prefectul de Prahova.