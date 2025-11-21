Razii ample pe șoselele din Prahova. Acțiune TRUCK & BUS

Polițiștii prahoveni desfășoară, vineri, noi acțiuni ample pentru verificarea legalității transporturilor de mărfuri și persoane, în cadrul acțiunii TRUCK & BUS. Scopul acțiunilor au drept scop prevenirea evenimentelor rutiere.
Polițiștii Serviciului Rutier, în colaborare cu specialiștii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, derulează, vineri, o amplă acțiune de control pe principalele artere din județul Prahova, având ca obiect verificarea conformității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane, precum și a respectării timpilor de conducere și de odihnă de către conducătorii acestor vehicule.
„Acțiunile sunt derulate în cadrul Programului European al Organizațiilor Polițiilor Rutiere – ROADPOL, și au ca principal obiectiv creșterea nivelului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere în care pot fi implicate vehicule destinate transportului de mărfuri sau persoane.
În acest context, reamintim că principalele activități întreprinse de polițiști vizează:
- verificarea respectării timpilor de conducere și de odihnă;
- controlul legalității documentelor aferente activităților de transport;
- verificarea modului de transport al pasagerilor;
- verificarea stării tehnice a vehiculelor;
- verificarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto.
Subliniem că nerespectarea timpilor de odihnă și depășirea limitelor legale de conducere reprezintă factori majori de risc, întrucât oboseala influențează semnificativ atenția, viteza de reacție și capacitatea decizională a conducătorilor auto, crescând implicit probabilitatea producerii accidentelor”, a precizat IPJ Prahova.
Polițiștii rutieri transmit conducătorilor auto recomandări esențiale pentru prevenirea accidentelor și menținerea unui climat de ordine și siguranță pe drumurile publice.