Ziua Albă a Universităților: eveniment dedicat educației financiare la UPG Ploiești

Universitatea Petrol Gaze Ploiești a fost astăzi gazda evenimentului „Ziua Albă a Universităților”, un eveniment dedicat educației financiare și dezvoltării profesionale a studenților.

- Publicitate -

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Institutul de Studii Financiare (ISF) și s-a desfășurat între orele 12.00 și 16.00.

„Ziua Albă a Universităților” este un concept modern de edutainment, care îmbină informații practice, activități aplicate și interacțiuni directe cu specialiști din domeniile financiar și economic.

- Publicitate -

Evenimentul a inclus:

sesiuni interactive de educație financiară;

workshop-uri dedicate dezvoltării personale și profesionale;

paneluri cu experți din industria financiară și economică;

discuții cu antreprenori și profesioniști din domenii conexe.

Companii din sectorul financiar și industriile afiliate au fost prezente cu standuri informative, oferind studenților detalii despre oportunități de angajare, programe de internship și stagii de practică.

1 de 16

Marian Siminică, director executiv ISF:

- Publicitate -

Vlad Nicolaescu, responsabil educație financiară în cadrul ASF: