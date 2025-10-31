- Publicitate -
Mașină de poliție implicată într-un accident în centrul Ploieștiului

Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident masina politie

O mașină de poliție a fost implicată în această după amiază într-un accident în zona centrală a Ploieștiului. În urma evenimentului nicio persoană nu a fost rănită. 

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Vasile Lupu și Cuza Vodă.

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit că o tânără de 19 ani a condus un autoturism pe strada Vasile Lupu din municipiu, iar la intersecția cu strada Cuza Vodă a efectuat viraj la stânga cu intenția de a-și continua deplasarea pe strada respectivă și a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție, condusă de un bărbat de 27 de ani, angajat al IPJ Prahova.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat numai avarierea autovehiculelor implicate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Accidentul rutier soldat cu pagube materiale a fost soluționat prin completarea formularului de constatare amiabilă de către cei doi conducători auto.

