- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Termo Ploiești asigură furnizarea agentului termic pe întreaga perioadă a sezonului rece 2025–2026

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
gaze termo ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat, în ședința extraordinară de joi, contractarea unui împrumut în valoare de 50.000.000 lei, destinat companiei Termo Ploiești pentru achiziția gazelor naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare în iarna 2025–2026.

- Publicitate -

Prin această finanțare, Termo Ploiești va putea constitui stocurile obligatorii de gaze naturale, conform OUG nr. 6/2025.

Ploieștenii vor beneficia de agent termic pe tot parcursul iernii 2025–2026, asigurându-se astfel confortul și siguranța în locuințe,

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -