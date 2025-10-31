Termo Ploiești asigură furnizarea agentului termic pe întreaga perioadă a sezonului rece 2025–2026

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat, în ședința extraordinară de joi, contractarea unui împrumut în valoare de 50.000.000 lei, destinat companiei Termo Ploiești pentru achiziția gazelor naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare în iarna 2025–2026.

Prin această finanțare, Termo Ploiești va putea constitui stocurile obligatorii de gaze naturale, conform OUG nr. 6/2025.

Ploieștenii vor beneficia de agent termic pe tot parcursul iernii 2025–2026, asigurându-se astfel confortul și siguranța în locuințe,