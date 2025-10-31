- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Șicanare în trafic în Prahova. Șoferul agresiv, urmărit și reținut de polițiști

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masini politie
foto caracter ilustrativ

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost reținut pentru 24 de polițiști după o șicanare în trafic. Acesta nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor, a fost urmărit, iar când agenții au reușit să pună mână pe el au constatat că era beat. 

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați la data de 30 octombrie , prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Gura Vitioarei, ar fi avut loc o șicanare în trafic.

În urma sesizării, polițiștii au instituit un filtru rutier pe traseul de deplasare al autovehiculului indicat, efectuând semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto nu a respectat indicațiile polițiștilor și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

- Publicitate -

Autovehiculul a fost oprit în zona satului Zamfira, iar conducătorul auto a refuzat să coopereze cu polițiștii. Pentru asigurarea siguranței participanților la trafic și dispunerea măsurilor legale, bărbatul a fost extras din autovehicul.

În urma verificărilor, persoana a fost identificată ca fiind un bărbat de 63 de ani, din comuna Lipănești. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, s-a constatat că bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui autovehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce i-a fost suspendat.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -