Șicanare în trafic în Prahova. Șoferul agresiv, urmărit și reținut de polițiști

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost reținut pentru 24 de polițiști după o șicanare în trafic. Acesta nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor, a fost urmărit, iar când agenții au reușit să pună mână pe el au constatat că era beat.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești au fost sesizați la data de 30 octombrie , prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Gura Vitioarei, ar fi avut loc o șicanare în trafic.

În urma sesizării, polițiștii au instituit un filtru rutier pe traseul de deplasare al autovehiculului indicat, efectuând semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto nu a respectat indicațiile polițiștilor și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

Autovehiculul a fost oprit în zona satului Zamfira, iar conducătorul auto a refuzat să coopereze cu polițiștii. Pentru asigurarea siguranței participanților la trafic și dispunerea măsurilor legale, bărbatul a fost extras din autovehicul.

În urma verificărilor, persoana a fost identificată ca fiind un bărbat de 63 de ani, din comuna Lipănești. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, s-a constatat că bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui autovehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce i-a fost suspendat.