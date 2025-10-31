UPG Ploiești din nou în doliu. A murit conf. univ. Gheorghe Dumitrașcu

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești este din nou în doliu. După decesul de acum două zile al profesorului universitar Nicolae Posea, astăzi, reprezentanții universității au anunțat trecerea în neființă Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Dumitrașcu

- Publicitate -

„În data de 28 octombrie 2025, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a pierdut un dascăl deosebit-coleg și prieten, domnul Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Dumitrașcu, născut la 12 octombrie 1944.

Conf. dr. ing. Gheorghe Dumitrașcu a fost unul dintre absolvenții de excepție ai Facultății de Tehnologia și Chimizarea Țițeiului și Gazelor din cadrul Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din București, promoția 1967.

- Publicitate -

Dragostea pentru cercetare și vocația de dascăl l-au adus la catedră și în laboratoarele de cercetare, alături de unii dintre cei mai mari specialiști în domeniu, deslușind studenților tainele unor cursuri valoroase ca Tehnologia prelucrării petrolului sau Proiectarea asistată de calculator a proceselor de rafinare a petrolului.

Conf. dr. ing. Gheorghe Dumitrașcu a făcut parte din echipele care au condus destinele Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, în calitate de secretar științific sau de prodecan, contribuind esențial la reușita multora dintre acțiunile menite să consolideze și să dezvolte facultatea.

Aducem un ultim și pios omagiu celui care a fost colegul, dascălul, prodecanul Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, celui care a fost un părinte, un camarad, un OM. (text si foto: Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie)”, au scris reprezentanții UPG pe pagina oficială de Facebook.