Șofer beat implicat într-un accident rutier la Brazi

Un bărbat în vârstă de 44 de ani este cercetat penal după ce s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier la Brazi.

Potrivit acestuia, în timp ce se deplasa pe o stradă din localitate, a pierdut controlul volanului și a intrat într-o altă mașină parcată.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. pe o stradă din localitatea Brazi și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism staționat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/L alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.