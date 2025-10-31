- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Spectacol de Revelion, anulat la Câmpina: „Nu se justifică cheltuiala”

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
joc de lasere
foto cu caracter ilustrativ

Tradiționalul spectacol din noaptea de Revelion a fost anulat la Câmpina. Autoritățile locale au hotârât retragerea sumei de 135.000 lei destinată evenimentului, pe motiv că „nu se justifică cheltuiala”.

- Publicitate -

Veste tristă pentru câmpineni. În noaptea dintre ani, la Câmpina nu va fi organizat niciun spectacol și nu vor exista nici joc de lasere sau foc de artificii.

În ședința Consiliului Local din 30 octombrie, primarul municipiului Irina Nistor a transmis, întrebată de către unul dintre consilieri dacă să o felicite sau nu pentru tăierea de pe listă a spectacolului de Revelion, că  „anularea  concertului a fost anunțată încă din luna septembrie.

- Publicitate -

Am venit cu Serbările Toamnei, am organizat manifestări drăguțe pentru locuitori. Am spus că în seara de Revelion prețurile artiștilor sunt duble, chiar triple și, nu că nu merită, dar consider că nu se justifică cheltuiala”, a precizat aceasta.

În 2024, pentru spectacolul de Revelion, din Centrul Civic, au fost alocați 177.500 de lei. Au urcat atunci pe scenă, pentru a marca trecerea în 2025, trupa Holograf și Andreea Bălan. Concertul s-a încheiat cu un joc de lasere care a înlocuit focul de artificii.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -