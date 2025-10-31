Spectacol de Revelion, anulat la Câmpina: „Nu se justifică cheltuiala”

Tradiționalul spectacol din noaptea de Revelion a fost anulat la Câmpina. Autoritățile locale au hotârât retragerea sumei de 135.000 lei destinată evenimentului, pe motiv că „nu se justifică cheltuiala”.

Veste tristă pentru câmpineni. În noaptea dintre ani, la Câmpina nu va fi organizat niciun spectacol și nu vor exista nici joc de lasere sau foc de artificii.

În ședința Consiliului Local din 30 octombrie, primarul municipiului Irina Nistor a transmis, întrebată de către unul dintre consilieri dacă să o felicite sau nu pentru tăierea de pe listă a spectacolului de Revelion, că „anularea concertului a fost anunțată încă din luna septembrie.

Am venit cu Serbările Toamnei, am organizat manifestări drăguțe pentru locuitori. Am spus că în seara de Revelion prețurile artiștilor sunt duble, chiar triple și, nu că nu merită, dar consider că nu se justifică cheltuiala”, a precizat aceasta.

În 2024, pentru spectacolul de Revelion, din Centrul Civic, au fost alocați 177.500 de lei. Au urcat atunci pe scenă, pentru a marca trecerea în 2025, trupa Holograf și Andreea Bălan. Concertul s-a încheiat cu un joc de lasere care a înlocuit focul de artificii.