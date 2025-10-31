„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Cununii Ploiești 02.11. 2025 – 08.11. 2025

02.11. 2025

Enescu Ionuț – Elvis – Jipa Elena – Oana

Diaconescu Florian – Mihăilă Alice-Pamela

07.11. 2025

Kramer Erwin-Dorin – Dumitrache Corina

Petrovici Vasile – Mihail – Marian – Stan Mara

Moroșanu Marius – Neacșu Ecaterina Andreea

Bolocanu Radu – Costinel – Simion Mihaela – Georgiana

08.11. 2025

Dragu Gabriel – Georgian – Damian Ioana – Loredana

Tudor Andrei – George – Stan Alexandra – Daniela

Cîrciumaru Tiberiu – Sebastian – Condrea Ana-Maria

Banu Dobrică – Neagu Anișoara

Nica Iosif-Emanuel – Mocanu Claudia-Georgiana

Bucataru Constantin – Dogaru Maria – Cristina

În săptămâna 02.11. 2025 – 08.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!