„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Cununii Ploiești 02.11. 2025 – 08.11. 2025
02.11. 2025
- Enescu Ionuț – Elvis – Jipa Elena – Oana
- Diaconescu Florian – Mihăilă Alice-Pamela
07.11. 2025
- Kramer Erwin-Dorin – Dumitrache Corina
- Petrovici Vasile – Mihail – Marian – Stan Mara
- Moroșanu Marius – Neacșu Ecaterina Andreea
- Bolocanu Radu – Costinel – Simion Mihaela – Georgiana
08.11. 2025
- Dragu Gabriel – Georgian – Damian Ioana – Loredana
- Tudor Andrei – George – Stan Alexandra – Daniela
- Cîrciumaru Tiberiu – Sebastian – Condrea Ana-Maria
- Banu Dobrică – Neagu Anișoara
- Nica Iosif-Emanuel – Mocanu Claudia-Georgiana
- Bucataru Constantin – Dogaru Maria – Cristina
În săptămâna 02.11. 2025 – 08.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!
