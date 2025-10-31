Tânără dispărută din Câmpina. Ați văzut-o?

Luni, 27 octombrie 2025, o tânără de 23 de ani a dispărut de la domiciliul ei, din Câmpina. Maria Elena Joaca-Bine se numește și a plecat de acasă pe 27 octombrie 2025, în jurul orei 08:06, și de atunci nu s-a mai întors.

Semnalmente: 1,72 m înălțime, aproximativ 50 kg, păr șaten, lung, ochi căprui, poartă ochelari și o constituție astenică. În momentul plecării purta o geacă gri, pantaloni negri, pantofi sport albi, un fes gri și avea un ghiozdan negru.

Oricine a văzut-o sau poate oferi informații care ar putea ajuta la găsirea ei este rugat să anunțe cea mai apropiată secție de poliție sau să sune de urgență la 112.