- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Tânără dispărută din Câmpina. Ați văzut-o?

Corina Matei
Autor: Corina Matei
disparuta campina maria elena

Luni, 27 octombrie 2025, o tânără de 23 de ani a dispărut de la domiciliul ei, din Câmpina. Maria Elena Joaca-Bine se numește și a plecat de acasă pe 27 octombrie 2025, în jurul orei 08:06, și de atunci nu s-a mai întors.

- Publicitate -

Semnalmente: 1,72 m înălțime, aproximativ 50 kg, păr șaten, lung, ochi căprui, poartă ochelari și o constituție astenică. În momentul plecării purta o geacă gri, pantaloni negri, pantofi sport albi, un fes gri și avea un ghiozdan negru.

Oricine a văzut-o sau poate oferi informații care ar putea ajuta la găsirea ei este rugat să anunțe cea mai apropiată secție de poliție sau să sune de urgență la 112.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -