Accident la Lipănești. Doi copii de 2 și 6 ani au ajuns la spital

Patru persoane, printre care și doi copii, au ajuns la spital în urma unui accident petrecut pe raza localității Lipănești. În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați, pe 28 octombrie, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe DN1A, în localitatea Lipănești, soldat cu rănirea a patru persoane.

Din primele verificări, a reieșit că un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, care circula pe direcția Brașov–Ploiești.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt vehicul condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa pe același sens de mers.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane: doi bărbați, de 34 și 67 de ani, precum și doi minori, de 2 și 6 ani.

Toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Prahova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.