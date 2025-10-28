Instalație căzută peste o mașină, Ploiești: „A fost o eroare umană”

O instalație luminoasă de sărbători a căzut , astăzi peste un autoturism și a atins și un troleibuz, în zona sensului giratoriu de la Catedrală. Se pare că un angajat ar fi scăpat, din greșeală, instalația la momentul montării acesteia. Potrivit IPJ Prahova, capota mașinii Ford ar fi suferit „zgârieturi minore”, în timp ce troleibuzul, potrivit reprezentanțilot TCE, nu a fost în niciun fel afectat.

- Publicitate -

„A fost vorba despre o eroare umană. Pur și simplu, un angajat care era cățărat la înălțime și monta instalația, ar fi scăpat unul dintre cabluri din mână. Femeia care era la volanul Fordului nu a făcut nicio reclamație.

A sesizat doar la biroul de avarii al poliției, pentru că a avut nevoie de o autorizație pentru reparație, pentru rezolvarea problemei zgârieturilor”, a transmis IPJ Prahova.

- Publicitate -

„Incidentul a avut loc în giratoriul de la Catedrală, în timp ce se monta instalația ornamentală de Crăciun. O parte din instalație s-a desprins și a căzut pe un troleibuz și un autoturism.

Am luat legătura cu operatorul de iluminat public,iar în cursul zilei de mâine va contacta proprietara autoturismului să constate dacă există sau nu pagube materiale. Incidentul nu s-a soldat cu victime”, a precizat si Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

Alexandri Nicolae, directorul tehnic al TCE a adăugat faptul că troleibuzul societății, implicat în incident, nu a suferit nicio avarie. Călătorii nu au fost nici ei afectați, a precizat acesta, în urma evenimentului.