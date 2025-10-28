O lecție despre zâmbete curate la Școala „Toma Caragiu” din Ploiești

Campania „Magie pentru dințișori sănătoși și zâmbete cu sclipici!”, desfășurată cu sprijinul Casei de Cultură „I.L. Caragiale”, a ajuns la Școala Toma Caragiu din Ploiești.

Evenimentul organizat de prof. înv. primar Nedelcu Loredana, i-a avut ca invitați speciali pe reprezentanții Universității Populare „Dimitrie Gusti”, iar momentul central a fost susținut de medicul stomatolog ploieștean Teodora Ringhilescu (de la Clinica Teo Smile), care le-a arătat celor mici, într-un mod interactiv și prietenos, cum să se spele corect pe dinți, potrivit prahovamedicala.ro.

Dr. Teodora Ringhilescu, un nume cunoscut în rândul specialiștilor din Ploiești pentru abordarea sa empatică și educativă, le-a explicat copiilor importanța periajului corect – fie cu o periuță electrică, fie cu una manuală –, dar și rolul apei de gură și al aței dentare în menținerea sănătății orale.

Cu răbdare, blândețe și un strop de umor, medicul le-a oferit celor mici demonstrații practice, transformând lecția de igienă într-o adevărată aventură. Copiii au învățat cum să perieze circular, pe fiecare dințișor, cât timp trebuie să dureze periajul și cum pot face din această rutină zilnică un obicei plăcut și distractiv.

Elevii au fost încurajați să pună întrebări, să povestească despre experiențele lor la dentist și să descopere cât de importantă este prevenția în sănătatea dentară. La final, micuții au vizionat un scurt film educativ intitulat „De ce să ne spălăm pe dinți”, care a completat perfect explicațiile medicului și a stârnit multe zâmbete și curiozități.

Clinica Teo Smile, situată pe Str. Victoriei nr. 18, în Ploiești, este un reper în domeniul stomatologiei pentru copii și adulți, oferind servicii complete în stomatologie generală, estetică dentară, implantologie, ortodonție și pedodonție.

Cu un ambient modern, echipamente de ultimă generație și o echipă de medici dedicați, Teo Smile își propune să ofere fiecărui pacient o experiență de îngrijire dentară fără stres și de înaltă calitate.

Programările se realizează telefonic la 0725 637 956 sau prin e-mail la [email protected], iar cabinetul este dotat și pentru servicii de stomatologie dedicată copiilor (TeoSmile Kids), punând accent pe formarea obiceiurilor sănătoase încă de la vârste fragede.