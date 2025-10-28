- Publicitate -
De la ce a luat foc biserica din Podul Văleni și cât este de afectată

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Ieri după amiază un incendiu violent a izbucnit la biserica ortodoxă din satul Podul Văleni, comuna Poienarii Burchii.

În ciuda intervenției prompte a pompierilor, flăcările au distrus acoperișul bisericii, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri și mai multe obiecte și cărți religioase.

Potrivit cercetărilor efectuate de pompieri, focul a izbucnit din cauza „efectului termic, coșul de fum fiind deteriorat sau amplasat necorespunzător”.

Ionuț Gheorghe, primarul comunei Poienarii Burchii, a anunțat printr-o postare pe pagina de Facebook că biserica a fost distrusă în totalitate, iar după stingerea focului, acoperișul a căzut în interiorul zidurilor.

Edilul a mai precizat că, pentru reconstrucție, va solicita sprijinul Prefecturii Prahova și Direcției Culte din cadrul Consiliului Județean Prahova.

„O după amiază neagră pentru comuna noastră! Biserica Podul Văleni a ars în totalitate, iar acoperișul a căzut în interior.

Suntem alături de întreaga comunitate a satului Podul Văleni. Mâine dimineață (n.r. marți) ne întâlnim cu Instituția Prefectului și Direcția Culte din cadrul Consiliului Județean Prahova pentru găsirea unei soluții de ajutor imediat, de urgență!”, a transmis primarul localității.

