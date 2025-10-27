Incendiu violent la o biserică din satul Podu Văleni din Poienarii Burchii

Un incendiu violent a cuprins, luni după-amiază, o biserică din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii. Incendiul se manifestă la acoperișul lăcașului de cult, pe o suprafață de aproximativ 200 mp.

UPDATE: 17.33 – Incendiul a fost lichidat. Din fericire, potrivit ISU Prahova, nu au existat victime.

Știre inițială

Pompierii militari, ajunși la locului intervenției, au constatat că incendiul se manifestă la acoperișul bisericii, pe o suprafață de aproximativ 200 mp.

Pentru localizarea și stingerea focului, mai multe echipaje ale ISU Prahova au intervenit la fața locului.

„Pentru o intervenție optimă și pentru reducerea la minim a daunelor provocate lăcașului de cult, intervenim cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoplatforma de intervenție și salvare de la înălțime, 1 ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă”, a anunțat ISU Prahova.

