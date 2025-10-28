Lukoil anunță că vinde rafinăria din Ploiești și activele internaționale 

Reprezentanții companiei Lukoil au anunțat seara trecută vânzarea activelor internaționale, inclusiv rafinăria de la Petrotel de la Ploiești. Decizia vine în urma sancțiunilor impuse de SUA din cauza războiului din Ucraina

Președintele american Donald Trump a impus săptămâna trecută Rusiei primul pachet semnificativ de sancțiuni, care vizează cele mai mari două companii petroliere, Lukoil și Rosneft, după ce s-a declarat frustrat de faptul că Moscova nu și-a oprit ofensiva din țara vecină.

„Din cauza introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state, compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale”, a transmis Lukoil într-un comunicat.

Reprezentanții companiei au mai precizat că procesul de licitație a început deja.

„PJSC „LUKOIL” informs that owing to introduction of restrictive measures against the Company and its subsidiaries by some states the Company announces its intention to sell its international assets. The consideration of bids from potential purchasers has been started. The sale of the assets is conducted under OFAC wind down license. If necessary the Company plans to apply for extension of the license to ensure uninterrupted operations of its international assets” se arată în comunicatul publicat pe SITE-UL OFICIAL.

Lukoil are 750 de puncte de vânzare în mai multe țări europene, precum România, Moldova, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia.

În România, deține 320 de stații de distribuție și o rafinărie, la Ploiești, pe care a cumpărat-o în 1998, conform informațiilor de pe site-ul său în limba română.

În 2024, Lukoil România a avut o cifră de afaceri de 11 miliarde de lei și o pierdere netă de 145 de milioane de lei.