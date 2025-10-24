Intervenție în forță a mascaților și polițiștilor în Bereasca

Zeci de forțe de ordine au fost mobilizate în această după amiază în cartierul Bereasca din Ploiești pentru aplanarea unui conflict izbucnit între două familii.
Din primele informații se pare că la baza sesizării au fost mai multe amenințări și jigniri adresate de către o femeie unor copii care ar fi deranjat ordinea și liniștea publică.
Un trecător și-a dat seama că lucrurile ar putea degenera rapid, așa că a sesizat Poliția.
La fața locului au fost mobilizați luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciali, polițiști din cadrul Secției 1 dar și jandarmi.
În scurt timp, strada Drumul Serii a fost blocată de forțe de ordine care au aplanat conflictul.
Datorită intervenției prompte, nu au fost înregistrate acte de violență.
Vom reveni cu detalii!