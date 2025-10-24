Arde de 17 ore: Noi imagini cu incendiul de la Ariceștii Rahtivani

Focul izbucnit la depozitul de deșeuri de la Ariceștii Rahtivani continuă să ardă și în această dimineață. Potrivit pompierilor, intervenția este una de durata.

Incendiul se manifestă cu degajări masive de fum, iar în această dimineață reprezentanții ISU Prahova au făcut noi precizări.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3.500 de metri pătrați. Din cauza cantităților mari de materiale combustibile, „intervenția este una de lungă durată”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Progresiv, pentru stingerea incendiului, ISU Prahova a mobilizat cinci autospeciale de stingere cu apă si spumă, două autocisterne, o autoscară, o ambulantă SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

„De mai bine de 17 ore pompierii prahoveni depun eforturi susținute pentru stingerea acestui incendiu”, au mai precizat reprezentanții ISU.