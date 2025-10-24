- Publicitate -
Vânt puternic în zona de nord a județului Prahova

Meteorologii au prelungit până mâine dimineață o atenționare de vânt de tip cod galben valabilă în zona de nord a județului Prahova. 

Potrivit ANM, în vineri, în intervalul 10.00-21.00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

Până mâine dimineață, la ora 10.00, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

