O nouă amânare pentru Centura Comarnic. Care e noul termen

Finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic, a fost din nou amânată. Recepția acesteia ar fi trebuit să aibă loc la finalul anului 2025. Noul termen, potrivit Economedia, este vara anului 2026.

Acest termen a fost înaintat de Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, într-un răspuns transmis publicației amintite.

„Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului „Proiectare și execuție ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”, au fost reaprobate prin HG 575/2025, ce cuprinde consolidările necesare stabilizării terenului. Estimăm obținerea ultimei Autorizații de Construcții în octombrie 2025 și finalizarea lucrărilor în vara anului 2026”, se arată în răspunsul transmis de Virgil Daniel Nanu, președintele Consiliul Județean Prahova, la solicitarea Economedia.

Centura Comarnic este momentan singurul proiect cu lucrări avansate pentru fluidizarea circulației pe DN 1 Valea Prahovei. Lucrarea este realizată de asocierea de constructori români Frasinul-Arthenis.

În prezent, lucrările au ajuns la 55% și ar fi trebuit recepționate la sfârșitul acestui an. Acum, varianta ocolitoare, esențială pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei, a suferit o nouă amânare.