Localnicii din Bertea terorizați de urși. Autoritățile nu au soluții

De aproape două luni, locuitorii din comuna Bertea, județul Prahova, trăiesc un coșmar la propriu. Urșii nu mai sunt doar o prezență sporadică pe dealuri, ci intră ziua în amiaza mare în gospodării, omorând animale, dărâmând garduri și cotețe.

În fiecare noapte, oamenii fac de pază sau se retrag în podul casei, sperând să nu devină ei victimele sălbăticiunilor.

„Situația este destul de gravă. Nu e zi sau noapte în care ursul să nu își facă prezența pe undeva”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, primarul comunei Bertea, Aurelian Boghici.

Acesta susține că a făcut toate demersurile legale, inclusiv convocarea comisiei de intervenție de fiecare dată când au existat sesizări. În două cazuri, s-au emis ordine de împușcare, dar animalele nu au mai fost găsite.

„Am dat ordin pentru două îndepărtări. Situația fiind cu risc maxim, soluția era împușcarea. Din păcate, oamenii nu anunță imediat când văd ursul, ci doar după ce se produc pagube. Fac apel să semnaleze orice prezență, indiferent de oră și loc”, spune primarul.

O ursoaică cu pui se plimbă prin Bertea

Localnicii susțin că prin zonă circulă mai multe exemplare, inclusiv o ursoaică cu pui, iar urșii migrează între Bertea și comunele vecine.

„E greu de spus câți urși sunt. Noi respectăm legea, dar e complicată: dacă nu prinzi ursul <<în fapt>>, nu ai cum să-l împuști”, explică edilul.

Între timp, oamenii stau cu frica în sân. Mulți își păzesc gospodăriile noaptea, iar alții se adăpostesc în podul casei pentru a evita o tragedie.

