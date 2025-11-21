Festivalul RobotiKa 3.0, la UPG Ploiești

În Ploiești, 22–23 noiembrie 2024, unul dintre cele mai mari festivaluri educaționale din județ revine la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești: Festivalul RobotiKa 3.0, un eveniment dedicat tehnologiei, inovației și educației STEAM, organizat de echipa de robotică BraveBots a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, în parteneriat cu Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești și Observatorul Prahovean.

Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul a crescut dintr-o idee simplă a unui grup de liceeni pasionați de tehnologie într-un eveniment major, deschis întregii comunități, de la copii și tineri, la părinți, cadre didactice și bunici.

Numele „RobotiKa”, cu K majusculă, provine de la „Evrika!”, celebra exclamație atribuită lui Arhimede, simbol al descoperirii și inovației, exact spiritul pe care festivalul își propune să îl transmită.

Două zile de tehnologie, educație și inspirație

Pe 22 și 23 noiembrie, spațiile UPG Ploiești devin un veritabil hub al inovației. Participanții vor avea parte de:

Ateliere interactive pentru toate vârstele

Construcție și programare roboți LEGO

Programare și construire roboți Line Follower

Imprimare 3D

Atelier de prim ajutor SMURD

Demonstrații live cu roboți FTC din toată țara

Conferințe cu speakeri din companii mari

Reprezentanți și profesioniști din Bitdefender, BlueSpace Technology, Autodesk, UiPath, cât și specialiști în educație, tehnologie, AI, design și antreprenoriat (vedeți mai multe în programul atașat)/

Patru competiții dedicate tinerilor

Hackathon / Capture the Flag

-pentru cei care vor să-și testeze mintea, logica și skill-urile digitale. Competiție în echipe de 2 persoane, cu provocări de programare & securitate IT.

Premii: Locul I – Kit Arduino Starter Locul II – Mouse gaming Razer Locul III – Rucsac smart pentru laptop Concurs de Design Grafic

-Pentru artiști, creativi, visători și toți cei care au idei vizuale explozive.

Premii: Locul I –Tabletă grafică Wacom Locul II – Set de markere profesionale + caiet de schițe lOCUL III – Mouse Concurs de Antreprenoriat – LEADERS x RobotiKa

-Formează o echipă de 2–3 persoane și construiește un plan de afaceri de la zero în 2 ore.

Premii: Premiul I – Pachet Educațional LEADERS (1 loc în Ora de Carieră, 1 acces complet Skills Arena), Premiul II – Goodie bag LEADERS, Premiul III – O carte de antreprenoriat Concurs de Trivia (două secțiuni de vârstă)

O competiție super fun, rapidă și care o să-ți pună mintea la treabă. Testăm cultura generală, curiozitatea și viteza de reacție.

Premii: surpriza!

De ce RobotiKa?

Festivalul este creat de BraveBots, echipă care marchează anul acesta 10 ani de activitate în competiția internațională FIRST Tech Challenge, organizată de Asociația Nație Prin Educație. În Iulie 2025, BraveBots a reprezentat România în Olanda, unde a câștigat European Premier Event dintre 96 de echipe din toată lumea. Prin RobotiKa Fest, echipa își propune:

-să facă tehnologia accesibilă pentru toți copiii și tinerii

-să creeze un spațiu sigur, prietenos și interactiv pentru învățare

-să inspire generațiile viitoare să își urmeze curiozitatea și ideile

Pentru programul complet, detalii despre speakeri și înscrieri la concursurile din festival, puteți urmări:

-Instagram: @botsbrave

-Facebook: Brave Bots