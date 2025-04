Puștiul minune din Nistorești, Aur la Naționala de Informatică

La doar 11 ani, un puști din Nistorești a reușit să obțină medalia de aur la faza națională a olimpiadei de matematică. Mihnea Bazacliu este mândria micii școlii prahovene, iar profesoara lui de la clasă spune că, în 36 de ani de activitate, nu a întâlnit niciodată un copil cu o așa sclipire de geniu. După rezultatul remarcabil obținut la matematică, Mihnea a înregistrat o nouă performanță: locul I și medalia de Aur la Olimpiada Națională de Informatică de la Botoșani.

Mihnea este acel copil geniu care, dincolo de joaca cu micuți de vârsta lui, a fost înzestrat cu o minte sclipitoare când vine vorba de matematică și informatică.

„I-au plăcut calculele încă de la vârsta la care abia învăța să silabisească. Nu am mai întâlnit un copil ca el, deși predau matematică de 36 de ani. Îl am elev de la începutul acestui an. Face naveta de la Comarnic la școala din Nistorești și pot spune că este un copil nu doar extrem de inteligent, ci și foarte sociabil, curios, respectuos”, povestea, în urmă cu câteva zile, profesoara băiețelului, Ecaterina Goran.

„Copilul nostru de aur! Mihnea Bazacliu a obținut Locul I și Medalia de Aur la Olimpiada Națională de Informatică de la Botoșani!

Felicitări Mihnea! Felicitări doamnei profesor Irina Plăvache! Felicitări, dragi părinți! Comunitatea noastră școlară celebrează excelența datorită acestui copil minunat! ,,Cartea îți dă viață, Vlaicu îți dă aripi!”, este mesajul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, în subordinea căruia se află mica școală de la Nistorești.