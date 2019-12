Programul supermarketurilor și mall-urilor din Ploiești în perioada 27 decembrie-2 ianuarie

Marile lanțuri de magazine, dar și centrele comerciale din Ploiești vor fi închise pe 1 ianuarie 2020. Până atunci însă clienții sunt așteptați la cumpărături pentru revelion, după următorul program:

Mall-ul Ploiești Shopping City va fi deschis astfel:

MAGAZINE (de pe Galeria Carrefour)

27-30 decembrie – 09:00-22:00

31 decembrie – 09:00-18:00

01 ianuarie – ÎNCHIS

02 ianuarie – 09:00-22:00

MAGAZINE & FOOD COURT

27-30 decembrie – 10:00-22:00

31 decembrie – 10:00-18:00

01 ianuarie – ÎNCHIS

02 ianuarie – 10:00-22:00

HYPERMARKET Carrefour

27-30 decembrie – 08:00-22:00

31 decembrie – 08:00-18:00

01 ianuarie – ÎNCHIS

02 ianuarie – 08:00-22:00

Program AFI Ploiești:

La Kaufland, in perioada 27.12.2019 - 30.12.2019, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 22:00 - 23:30, cu posibilitate de prelungire. Pe 1 ianuarie niciun magazin nu va fi deschis. Joi, 02.01.2020, majoritatea magazinelor vor avea program scurt: se vor deschide la ora 9.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15:00 - 16:00.

Programul de Revelion al magazinelor Mega Image este urmatorul:

31 decembrie: intre orele 07.00 si 21.00 sau intre 08.00 si 20.00, in functie de unitate

1 ianuarie - inchis

2 ianuarie: intre orele 10.00 - 18.00

Magazinele AUCHAN au program normal de lucru până pe 31 decembrie, când se vor închide la ora 18.00. Pe 2 ianuarie, programul este de la 10.00 pana la 22.00. In prima zi din 2020 magazinele sunt inchise.

Magazinele LIDL sunt inchise pe 1 ianuarie. Pe 2 ianuarie, programul este de la 09.00 la 16.00.



Supermarketurile si hipermarketurile Carrefour funcționează în regim normal până pe 1 ianuarie, când vor fi inchise.



Magazinele Cora sunt inchise pe 1 ianuarie, iar in urmatoarea zi programul va fi redus, intre 10.00 si 20.00.



La PROFI puteti merge la cumpărături până pe 31 decembrie la ora 18.00. Pe 1 ianuarie magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie programul este între 10.00-18.00.



Magazinele Penny vor funcționa astfel:

27 - 30 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 23:00

31 decembrie 2019 - intre orele 7:00 - 18:00

1 ianuarie 2020 - INCHIS

2 ianuarie 2020 - intre orele 9:00 - 16:00