Rectificare de buget la Ploiești. Unde au fost diminuate fondurile

Aleșii locali din Ploiești au aprobat, vineri, o nouă rectificare de buget, în ședință extraordinară. Urgența a fost dată de asigurarea sumelor necesare pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Suma direcționată la acest capitol a fost de peste 4,2 milioane de lei.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget a avut un caracter de urgență, determinat de asigurarea fondurilor în vederea efectuării plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

Veniturile totale ale bugetului local, în valoare de 1.31.256,52 mii lei au fost majorate cu suma de 163,93 mii lei.

Totodată s-au înregistrat diminuări din fondul de rezervă, la cheltuielile de investiții, dar și de personal, precum și diminuarea bugetelor la CSM și Filarmonica Paul Constantinescu.

Bugete diminuate la CSM și Filarmonica Ploiești

Cheltuieli de investiții diminuate cu 2,1 milioane lei

Cheltuieli de personal diminuate cu 250.000 de lei

Fondul de rezervă diminuat cu 180.000 lei

Bugetul CSM Ploiești – diminuat cu 1,2 milioane lei

Bugetul Filarmonicii Paul Constantinescu diminuat cu 280.000 lei

