Împrumut de 50 milioane lei pentru gaze la Ploiești

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, ieri, încheierea unui contract de împrumut de 50 milioane lei pentru achiziționarea de gaze pentru sezonul rece 2025-2026. Proiectul de hotărâre a fost votat, cu 18 voturi pentru.

- Publicitate -

Ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești a inclus, ieri, un sigur proiect pe ordinea de zi. Este vorba de „încheierea contractului de împrumut în cuantum de 50.000.000 lei pentru achiziționarea unei cantități de gaze naturale necesare în sezonul rece 2025-2026”.

Secretarul general al municipiului Ploiești, Laurențiu Dițu, a anunțat, în timpul ședinței, că proiectul nu a fost avizat.

- Publicitate -

„Trebuie să vă fac cunoscut că nu am avizat acest proiect de hotărâre. Direcția Juridică a emis raport de specialitate nefavorabil. La fel și Direcția Economică a emis raport de specialitate nefavorabil”, a precizat Laurențiu Dițu, secretarul general al Municipiului Ploiești.

Vot în Consiliu Local

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de consilierii locali Valentin Maru (PNL) și Robert Vîscan (PSD).

„Considerând lipsa de disponibil cu care se confruntă operatorul serviciului public de furnizare a energiei termice, acesta neputând achita din surse proprii necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026, se impune în regim de urgență contractarea de către Termo Ploieşti SRL a unui împrumut rambursabil” se precizează în referatul de aprobare semnat de cei doi consilieri.

- Publicitate -

„Este oportun să aprobăm această hotărâre de Consiliu”, a susținut consilierul local Paul Palaș (PSD), care a precizat, în timpul ședinței, că, astfel, se dă posibilitatea „operatorului să aibă gaz pentru asigurarea, în municipiu, pe perioada iernii, a încălzirii”.

La rândul său, consilierul local Robert Vîscan (PSD) a susținut că era necesar un astfel de proiect, menționând că „era necesar un astfel de proiect pentru asigurarea gazelor pentru operator. În primul rând la acești bani nu plătim dobânzi”.

Împrumut de 50 milioane lei pentru gaze la Ploiești

Proiectul prevede încheierea contractului de împrumut în cuantum de 50.000.000 lei pentru achiziționarea unei cantități de gaze naturale necesare în sezonul rece 2025-2026. Contractul va fi încheiat între Premier Energy S.A., TERMO Ploieşti S.R.L. şi Municipiul Ploieşti.

- Publicitate -

Obligațiile prevăzute în contractul de împrumut, potrivit proiectului de hotărâre aprobat, „sunt asumate de către Ploieşti numai în limita sumelor datorate de aceasta către Termo Ploieşti SRL în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică.

Împrumutul, conform contractului care se va restitui, eşalonat, în 5 rate egale, în intervalul februarie 2026 – iunie 2026.