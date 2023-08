Sunt un client disperat de calitatea foarte proastă a serviciilor Vodafone și uite ce m-am decis să fac

Am mai fost client Vodafone prin anii 2000, m-am ars cu ei, am zis că n-o să mai închei vreun contract cu ei niciodată. Pentru că sunt cam fraier de felul meu, am ajuns din nou clientul lor acum câteva luni. Și nu oricum, ci cu un abonament de companie care se bazează în mare parte pe comunicarea verbală și/sau multimedia pentru transfer rapid de imagini sau fișiere. Mare greșeală. Dăunătoare pentru afacere. Să nu faceți ca mine. Sau să faceți, dar doar dacă credeți că treceți mai ușor prin ce trec eu și colegii mei.

- Publicitate -

Imediat după portare, au început problemele. Le iau pe rând, de la calitatea semnalului, la interacțiunea cu call center-ul. Am trecut prin toate, și merită să știți care e gradul de frustrare pe care vi-l poate produce colaborarea cu o astfel de companie.

Încep cu semnalul GSM. Mare parte a activității noastre se desfășoară în zona metropolitană a Ploieștiului. Ei bine, de când am devenit clienți Vodafone, toate telefoanele care sunt pe respectivul abonament au probleme cu calitatea semnalului.

Adeseori nu poți fi apelat, alte ori nu poți să porți o conversație sau trebuie să reiei apelul de câteva ori pentru a înțelege ceva. Am avut numeroase situații în care nu am putut încheia discuții, unele chiar importante pentru activitatea companiei.

Din cauza calității execrabile a semnalului GSM, am fost puși în situații penibile cum ar fi ratarea unor întâlniri care țin de muncă sau personale.

Așadar, ca unii care experimentăm de câteva luni semnalul GSM al Vodafone în zona metropolitană a Ploieștiului, vă recomandăm să vă gândiți de două ori înainte de a deveni client al acestei companii. În special dacă intenționați să purtați discuții în interes de afaceri.

Bazat pe experiențele noastre, situația ”din teren” este exact opusul a ceea ce pretind prin reclame.

- Publicitate -

Totuși, aveam să constatăm că semnalul GSM foarte prost este cel mai bun lucru pe care îl oferă compania.

Internetul ăla ”mobil 5G” pe care pretind că îl oferă, e valabil doar în reclame.

În realitate, cel puțin în ceea ce privește colaborarea noastră, când prinzi un 4G ești fericit, cel mai întâlnit semnal pe telefoanele noastre de la portare fiind E. Adică un internet atât de prost încât nici măcar terminalele cu procesoare puternice nu pot accesa ceva online, cum ar mailurile.

- Publicitate -

Ceea ce pentru noi a fost și este foarte grav deoarece, așa cum vă spuneam, mare parte a activității se bazează pe comunicarea online.

E drept, colaborarea cu Vodafone ne-a adus și plusuri – am devenit experți în accesarea de rețele Wi Fi și în gestionarea puseelor de tensiune arterială în timp ce aștepți ”să ți se încarce” mailul. Am devenit cu toții mai chill, așa, mai zen.

Să nu credeți că am acceptat toate astea fără să încercăm rezolvarea problemelor ”pe cale amiabilă”. Așa am ajuns să testăm cel mai deficitar serviciu al companiei: ”customer care”, ”relații cu clienții”, ”call center” și/sau cum vreți să-i mai spuneți.

- Publicitate -

Am avut experiențe unice. Am început cu o doamnă/domnișoară căreia cu greu am reușit să-i explic problemele cu care ne confruntăm pentru că, pur și simplu, unul vorbea de mere, celălalt de pere. Am încheiat cu rugămintea de a insista, cumva, pe lângă colegii de la tehnic să intervină mai repede pentru rezolvarea problemei care afectează activitatea companiei.

După vreo lună de maxime frustrări, am fost sunat de cineva de la Vodafone, întrebat de ce vreau să reziliez contractul și dacă știu că trebuie să plătesc integral contravaloarea telefoanelor pe care le-am cumpărat odată cu abonamentul.

Am rămas mască. I-am explicat și respectivei doamne/domnișoare care este problema mea și am subliniat că nici pe departe nu am solicitat rezilierea unui abonament pe care abia îl încheiasem.

- Publicitate -

I-am relatat problemele pe care le întâmpinam, care probleme se accentuaseră între timp.

A fost foarte empatică. Am avut un moment de sharing complet chiar, când mi-a mărturisit că mă înțelege pentru că și dânsa lucrează de acasă pe o rețea Orange.

Am rugat-o să insiste la colegii de la tehnic cu rezolvarea problemei pentru că ne semnalul GSM prost al Vodafone, și internetul sub orice critică de slab al Vodafone, ne perturbează grav activitatea.

Mi-a promis că o va face și că în scurt timp voi fi contactat de cineva ”de la tehnic”. De atunci a trecut cred că mai mult de o lună, iar eu nu îmi dau seama ce înseamnă ”scurt timp” în argoul customer care-ului de la Vodafone: o lună? Două? Un an?

- Publicitate -

Chestia e că așteptarea asta o este pe banii și nervii clientului. De aceea am și scris aceste rânduri: ca potențialii clienți ai Vodafone să cunoască și realitatea colaborării cu compania, nu doar ficțiunea din reclame. Cum ar fi, să fie corect și echilibrat informați.

Închei menționând că nu intenționez să reziliez contractul. Atât eu, cât și colegii mei, ne-am adaptat situației, am inventat tot felul de soluții pentru amortizarea stresului pe care ni-l produc serviciile de telefonie și internet ale Vodafone.

Avem și vești bune pentru companie. Am decis să rămânem în rețea și să scriem ciclic despre experiențele noastre de utilizatori pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor acesteia până ajung la standardul promis în reclamă și contracte. Pe curând.

Apropo, experiența ta de client Vodafone cum e?