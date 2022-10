„A întors-o ca la Ploiești” a fost înlocuită de „miroase a trandafiri de Ploiești” și „apă caldă ca la Ploiești”. Vreau să mă mut din orașul ăsta!

Am venit în Ploiești acum șapte ani, fugind de aglomerația și viața agitată din capitală. Am găsit aici ceea ce consideram că am nevoie pentru familie: un ritm de viață mai lent, fără ore pierdute în trafic, fără aglomerația și atmosfera sufocantă a Bucureștiului. Am făcut mișcarea și tare bine mi-a fost.

Treptat însă, Ploieștiul a început să se transforme și, uneori, simt nevoia să fug și de aici. Și nu din cauza aglomerației, care încă nu a devenit insuportabilă. Nici din cauza traficului, care încă este lejer față de ce era în București acum 7 ani (ce-o fi acum acolo, nici nu vreau să-mi imaginez), ci din cauza administrației locale. Și, da, o spun cu subiect și predicat!

Încă de la alegerile din 2020, lucrurile au luat-o pe un trend descendent. Ploieștiul a început să decadă, să se degradeze accelerat. Și parcă și oamenii au devenit mai indolenți…

Îmi plăcea mult să mă plimb pe Bulevardul Castanilor în primii ani de „ploieșteală”. Acum, cel puțin de doi ani încoace, nici nu-l mai văd. Trec repede pe acolo dacă am treabă și atât. Mă agasează cumplit ciorile, zgomotul și mirosul produs de ele. Cred că mai bine de un an de zile am tot scris despre problema lor. Am primit vorbe și atât. Administrația locală este incapabilă să rezolve această problemă!

Apoi a început criza gunoiului. Vă mai aduceți aminte munții de gunoaie care tronau în Ploiești la orice colț? Vă mai amintiți mirosul din oraș din vara lui 2021? Eu îmi aduc aminte și nu am de gând să-l uit prea curând… A fost nevoie de luni de zile să se rezolve situația. Luni de zile s-a tergiversat totul, iar administrația locală a fost incapabilă să rezolve problema atunci când ea a apărut.

Mai știți discuțiile cu privire la demolarea blocului 7 etaje? Eu mi le aduc aminte foarte bine… Nu aveam parcări (nu că acum am avea…), aveam munți de gunoaie, ne mișunau șobolanii printre picioare în centrul orașului, dar edilii doreau să transforme Ploieștiul în oraș turistic. Pe principiul „țara arde și baba se piaptănă”…

Mai nou apăruta criză a apei calde, care trenează de la 1 august, pare a fi cauzată tot de incompetența administrației locale. Cum este posibil, ca mai bine de două luni de zile, un oraș municipiu reședință de județ să rămână fără apă caldă și legea nici să nu permită proprietarilor de apartamente să se debranșeze cu ușurință de la sistemul centralizat?

Auzim de înființări și desființări de firme, de termie, de „dă-mi CET-ul, na-ți CET-ul”, de amânări de date, de „vine apa caldă, dar nu știm sigur când…”, și tot așa. M-am și plictisit de cât am scris la „Jurnalul ploieșteanului rămas fără apă caldă”. Pare totul o glumă proastă dar, din păcate, este realitatea crudă.

Acum, mai noi, au ajuns și viceprimarii să declare public anumite incompetențe și, mai mult decât atât, acuză de rea-voință. Nu noi am spus asta, ci oameni din interiorul administrației locale vin și afirmă, acuză actuala conducere de rea-intenție.

Și, în acest caz, ce este de făcut? Întreb și eu… Edilul șef pare foarte bine țintuit în scaunul său confortabil. Pentru el, timpul trece, leafa merge. Toți în jurul lui „latră”, el își vede în continuare de treabă, fără să-l intereseze câtuși de puțin calitatea vieții celor care l-au votat.

Știe cu siguranță că nu mai prinde alt mandat și atunci pare hotărât să țină cu dinții de fotoliul pe care îl ocupă în prezent și să „sugă” tot ce poate de unde poate. De demisie de onoare nici nu poate fi vorba.

Sincer, cât l-am blamat pe Sorin Cîmpeanu, fostul ministru al Educației, pentru toate gafele lui, mi-a câștigat respectul când, în urma scandalului de plagiat, și-a înaintat demisia. Îmi doresc din suflet să-l admir și pe „primul domn al Ploieștiului”, dar, cu siguranță, nu îmi va da ocazia.

Sunt foarte curioasă să citesc și eu un bilanț al Primăriei Ploiești la doi ani de activitate. Ce proiecte a pus în practică, ce realizări a avut, cum s-a schimbat în bine viața ploieștenilor de când sunt conduși de actuala administrație. Pe scurt, vreau să văd și eu, ca simplu cetățean, ce s-a realizat în doi ani de mandat… pozitiv! Că pentru negativ, cred că fiecare ploieștean poate face bilanțul…

Sunt doi ani de când Ploieștiul pare că a căzut într-o groapă fără fund din care nu mai poate ieși. Am ajuns de râsul tuturor. Expresiei „a întors-o ca la Ploiești” i-au luat locul altele care, în timp, vor deveni la fel de emblematice: „miroase a trandafiri de Ploiești”, „apă caldă ca la Ploiești”, și exemplele pot continua.

Am început să mă uit pe ofertele de imobiliare din Câmpina, Breaza, Mizil și Urlați. În timp ce le răsfoiesc aștept apa caldă, mașina de gunoi și… demisia de onoare. Care vine prima?