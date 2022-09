Coșmarul ploieștenilor de la bloc: La ce facturi de curent să mă aştept dacă voi încălzi apartamentul cu calorifere electrice, echipă Dumitrescu-Volosevici?

Maria Popa, unul din locatarii celor peste 50.000 de apartamente rămase fără apă caldă la 1 august, a încercat să facă un calcul estimativ privitor la iarna care ne bate la ușă. Speriată de ceea ce urmează, ne-a scris pentru a ne întreba ce se va întâmpla în continuare.

„Vă scriu acum pentru că sunt conștientă că, după ce vor începe să fie emise facturile de curent, nu am de ales decât să le plătesc…

Am așteptat cuminte până la 1 septembrie să se rezolve problemele. Nu că sunt mirată, dar acestea se adâncesc în loc să se soluționeze.

După ultimele discuții, am conștientizat faptul că nu vom avea nici căldură atunci când ar fi trebuit să se dea drumul.

Centrala termică de apartament iese din discuție

Primul gând: fac credit și îmi pun centrală în apartament. Și am început telefoanele. După ce am sunat la vreo 2-3 firme luate de pe net, de la care am primit același răspuns: „noi nu punem, doar reparăm și verificăm”, am ajuns prin cineva să vorbesc cu o firmă care chiar montează. Mă interesa un cost estimativ.

În iarna trecută, costul total al montării unei centrale termice într-un apartament de 2 camere a fost de 3.000 de euro +/- 500 de euro, cu tot ce înseamnă proiecte, manoperă, materiale, autorizații, etc. Dar a fost un apartament într-un bloc neracordat la sistemul centralizat… Asta mi-a spus persoana care mi-a dat contactul de la firma de gaze.

Acum, am zis eu că m-ar duce cu vreo 500-1000 de euro mai mult. Gravă greșeală de calcul am făcut!

„Doamnă, 80 de milioane vă costă numai țeava de jos și până la dumneavoastră în apartament! Și asta dacă, presupunem prin absurd, că obțineți aprobare…”. Și așa am aflat că blocul meu se află în zona pentru care nu se aprobă debranșarea de la sistemul centralizat și, dacă s-ar aproba, tot nu aș putea deoarece asociația de proprietari este total împotriva „deranjării echilibrului termic” al blocului, așa că nu aș obține de la ei acordul.

Despre ce echilibru termic va fi vorba la sfârșitul lui octombrie când noaptea vor fi sub 5 grade afară, nu înțeleg. Dar, pe principiul „să murim toți înghețați”, nu îmi dau vecinii nicio aprobare.

Caloriferele electrice par unica soluție. Dar la ce bani?

Noi avem copii. Chiar nu putem sta fără căldură în casă. Așa că unica soluție pare a fi încălzirea pe baza caloriferelor electrice.

Apartament de 3 camere, câte un calorifer în fiecare cameră, unul mic în baie (pornit din când în când pentru că oricum nu ai apă caldă să te speli), unul în bucătărie pentru a nu fi șoc termic atunci când ieși din cameră.

Cele 4 calorifere vor funcționa non-stop, cel puțin de la 8 seara la 8 dimineața, și tot nu va fi confortul termic al încălzirii centralizate (la nivel de oraș sau centrală de apartament). Ce consum lunar va presupune acest minim de confort pe care trebuie să-l asigur familiei???

Anul trecut, în condițiile în care nu ne-am rupt în figuri cu aer condiționat vara sau calorifere electrice în perioada de primăvară și toamnă, am avut un consum mediu de 263 kwh.

Odată cu scăderea plafonului de la 300 kwh la 255 kwh, noi, o familie de 5 persoane, nu ne mai încadrăm pentru preț redus la curent electric. (Pentru că așa e legea prost gândită, nu contează numărul de persoane care locuiesc într-o casă. O persoană într-o casă, sau 7 persoane în aceeași casă, trebuie să consume sub 255 kwh ca să beneficieze de preț redus).

Nimeni nu a fost în stare să-mi spună exact cât voi plăti (pentru că nimeni nu știe).

Am găsit o singură analiză-estimare, în Observatorul Prahovean. Eu fiind la Electrica Furnizare, conform analizei, la 260 kwh lunar, voi avea o factură de 1,364.62 lei lunar FĂRĂ calorifere electrice!

În condițiile în care, noi în casă chiar nu putem sta la 15-16 grade, ca ministrul mediului (care nu știu dacă are copii), cât vom plăti factura la curent?!?!?

Încercând totuși un calcul grosier, pe perioadele în care dăm drumul la calorifere, consumul cel puțin se va dubla, vom avea cel puțin 500 kwh lunar, asta înseamnă cel puțin 2.600 de lei factura la curent!

Îmi aduc aminte și acum clipurile de campanie ale „echipei Dumitrescu-Volosevici” din 2020. Spunea atunci Dumitrescu: „Ploieștiul se prăbușește din cauza bătăliilor politice… bla-bla-bla” sau „Andrei, o să fim echipa de care are nevoie Ploieștiul!”. „Categoric, DA, Iulian!”, i-a răspuns actualul primar. Și eu, ca proasta, i-am crezut și i-am votat. Și uite unde am ajuns!”, ne-a scris cititoarea.

De asemenea, ține să îi întrebe pe cei responsabili, dacă sunt de acord să îi plătească diferența de factură la curent pentru că, în fond și la urma urmei, este vina „echipei Dumitrescu-Volosevici” pentru situația în care s-a ajuns.