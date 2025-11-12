Apelul autorităților din Târgșoru Vechi către locuitori: Canalizarea nu e coș de gunoi

Societatea ECO Servicii Apă-Canal-Salubrizare Târgșoru Vechi (ECO S.A.C.S.) a transmis o informare către locuitorii comunei, prin care atrage atenția asupra problemelor cauzate de aruncarea necorespunzătoare a unor deșeuri în sistemul de canalizare.

Potrivit reprezentanților societății, șervețelele umede, pamperșii, articolele de igienă personală, ambalajele din plastic sau carton, precum și grăsimile sau alte substanțe chimice nu trebuie să fie aruncate în toaletă sau în canalizare.

Utilizarea incorectă a rețelei provoacă disconfort locuitorilor și duce la defecțiuni costisitoare pentru operatorul de apă și canal.

În informarea transmisă, ECO S.A.C.S. precizează că înfundarea sistemului cu deșeuri care nu pot fi transportate către stațiile de epurare generează probleme atât pentru utilizatori, cât și pentru societate. În primele zece luni ale anului 2025, au fost înlocuite peste zece pompe în stațiile de pompare, majoritatea din cauza șervețelelor umede care le blochează și provoacă avarii.

Reprezentanții societății reamintesc faptul că șervețelele umede nu se dizolvă în apă, comportându-se ca niște cârpe care, odată ajunse în sistemul de canalizare, blochează fluxul apelor reziduale și pot polua mediul.

ECO S.A.C.S. face apel la responsabilitatea cetățenilor din Târgșoru Vechi și îi roagă să nu folosească sistemul de canalizare pe post de coș de gunoi.

„În speranța că toți utilizatorii vor reacționa pozitiv la solicitarea noastră, vă mulțumim anticipat”, au transmis reprezentanții societății.