Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Ce spun primarii din Prahova

Urșii care intră în localități pot fi fi împușcați. Actul normativ, inițiat de Ministerul Mediului, a fost aprobat de Guvern. Primarii din Prahova unde este semnalată cel mai des prezența urșilor apreciază că, în sfârșit, vor exista proceduri eficiente.

„Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluție de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualității în afara intravilanului.

Dar, în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o populație și o aglomerare foarte mare a populației și unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, aici vom scoate condiția gradualității în sensul în care comisia pentru situații de urgență care se întrunește va putea să decidă dacă are loc intervenția prin alungare, prin relocare sau prin împușcare”, a precizat Diana Buzoianu, ministrul mediului, la finalul ședinței de guvern.

„În cazul în care exemplarul de urs brun amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor, echipa de intervenție procedează imediat la eutanasierea sau împușcarea acestuia”, prevede actul normativ propus de Ministerul Mediului.

Actul normativ prevede că se poate recurge la împușcarea urșilor inclusiv în cazurile în care „metoda alungării, respectiv a tranchilizării și mutării/relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului”.

Ce spun primarii din Prahova despre actul normativ

La Telega au existat mai multe cazuri în care, de la începutul anului, a fost semnalată prezența urșilor. Ultimul incident a fost în urmă cu două luni.

„O astfel de reglementare este un lucru bun. Până acum nu au existat astfel de proceduri clare. În urmă cu două luni, timp de două săptămâni, localitatea Telega a fost terorizată de un urs, noapte de noapte.

Într-o dimineață a ieșit ursul în stația de microbuz unde așteptau copiii. O astfel de procedură ar fi trebuit să existe de multă vreme”, ne-a declarat Costel Brezeanu (PSD), primarul comunei Telega.

Măsurile propuse sunt apreciate și de către primarul comunei Mâneciu, care spune că aceste noi reglementări ar permite intervenția mai rapidă și eficientă.

La nivelul localității, de la începutul anului 2025, au existat 101 intervenții, dintre care 84 pentru alungare, 16 pentru relocare și un singur caz pentru eutanasiere.

„Au fost discuții la Ministerul Mediului. Au existat consultări publice, inclusiv cu primarii. Noile reglementări propuse permit intervenția mult mai rapidă și eficientă în cazul atacurilor provocate de exemplarele de urs.

Orice îmbunătățire a actului normativ aflat în vigoare este benefică”, a precizat Florin Auraș Dragomir (PNL), primarul comunei Mâneciu.

Amenzi de până la 30.000 de lei pentru hrănirea urșilor

Proiectul de act normativ aprobat prevede amenzi mai mari pentru hrănirea urșilor „în intravilanul și extravilanul localităților, în scopul vizionării, fotografierii sau filmării acestora”.

În astfel de cazuri amenda propusă este de la 10.000 la 30.000 de lei.