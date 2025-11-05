După patru meciuri consecutive fără înfrângere, echipa Petrolul va primi, sâmbătă, 8 noiembrie, vizita echipei Oțelul Galați. Prețurile pentru acest meci vor fi speciale.

„Lupii” au o misiune dificilă, sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14.30, în etapa de debut a returului sezonului regular, în care vor primi vizita Oțelul Galați, a anunțat FC Petrolul.

„După patru meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, „lupii” par să-și fi regăsit cadența și forțează desprinderea de zona „fierbinte” a clasamentului.

Vor avea, însă, o misiune dificilă în etapa de debut a returului sezonului regular, în care vor primi vizita Oțelului Galați, o formație care, după o primă jumătate bună de stagiune, se află în cursa pentru un loc în play-off!”, a precizat FC Petrolul

Partida dintre FC Petrolul și Oțelul Galați se va disputa sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14.30, pe „Ilie Oană”, iar biletele pot fi procurate on-line, dar și de la casa stadionului „Ilie Oană” care va fi deschisă conform următorului program:

miercuri, 5 noiembrie: orele 10.00 – 14.00

joi, 6 noiembrie: orele 10.00 – 14.00

vineri, 07 noiembrie: orele 13.00 – 19.00

sâmbătă, 08 noiembrie: orele 09.30 – 15.15

Bilete la preț de „Black Friday” la meciul Petrolul – Oțelul Galați

„Și pentru că intrăm în febra „Black Friday”, prețurile pentru acest meci vor fi speciale”, a precizat Petrolul Ploiești.

