Fonduri obținute ilegal prin Start-up Nation. Percheziții în Prahova

Au loc percheziții în Prahova, București și județele Cluj, Bihor, Hunedoara, Caraș Severin și Neamț într-un dosar ce vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-UP Nation.

- Publicitate -

Descinderile sunt făcute în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Sunt cercetate fapte infracțiuni de tentativă la obținerea ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

- Publicitate -

În cadrul acțiunii sunt puse în aplicare 20 de mandate de percheziție domiciliară, în șapte județe din țară: Cluj (10 percheziții), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraș-Severin (1), Prahova (2), Neamț (1) și Municipiul București – Sector 3 (1 percheziție).

Dosarul penal a fost constituit în urma sesizării din oficiu a polițiștilor din cadrul S.I.C.E.- Brașov, care au documentat activitatea infracțională a unor persoane, derulată în perioada 2022–2025, ce ar fi constat în formularea unor solicitări de obținere a unor fonduri prin programul „START-UP NATION”, de 2.400.000 de lei, folosind documente false.

Perchezițiile vizează domiciliile persoanelor fizice și sediile sociale ale societăților comerciale implicate, locuri unde au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului.

- Publicitate -

De asemenea, în cadrul acțiunii vor fi audiate 8 persoane și vor fi ridicate înscrisuri în baza a 17 ordonanțe emise de organele de cercetare penală.

Operațiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene din Cluj, Bihor, Hunedoara, Neamț, Prahova, Caraș-Severin, Sălaj, Sibiu, Ilfov, precum și din Sectoarele 1 și 3 ale Municipiului București.

Activitățile sunt realizate în scopul documentării întregii activități infracționale și tragerii la răspundere a persoanelor implicate, în conformitate cu dispozițiile legale.