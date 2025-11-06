15 percheziții în Prahova la persoane acuzate de evaziune fiscală

15 percheziții au avut loc, joi, în Prahova, la adresele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. 12 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare, joi, 6 noiembrie a.c., 15 mandate de percheziție.

Perchezițiile au loc la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în cadrul operațiunii Jupiter, derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, în perioada 2019-prezent, reprezentanții unor societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de aproximativ 650.000 de lei.

Ca urmare a activităților derulate, 12 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri”, a anunțat IPJ Prahova.

Vom reveni cu detalii

