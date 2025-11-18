La Câmpina, teatrul se transformă în solidaritate pentru Bianca Marin

Bianca Marin, o copilă de 16 ani, elevă în clasa a X-a la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, a fost, până la începerea acestui an școlar, o adolescentă ca multe altele. Cuminte, veselă, curioasă, extrem de conștiincioasă și dornică mereu să se autodepășească. O stare de rău apărută din senin a trimis-o, însă, pe mâna medicilor, iar diagnosticul primit le-a dărâmat părinților întreg universul. Bianca suferă de aplazie medulară severă, iar singura ei șansă este, acum, un transplant de măduvă.

- Publicitate -

Despre Bianca, profesorii de la colegiul câmpinean au numai cuvinte de laudă. Cristian Bunea, dirigintele fetei, a povestit că vestea a fost un șoc pentru toată lumea.

„Copilul acesta a fost sportiv, cred că de asta a și rezistat atât de mult. Când a ajuns în Urgență, la Câmpina, cu stare de rău, medicii s-au îngrozit și au trimis-o imediat la Institutul Clinic Fundeni din București.

- Publicitate -

Acolo se află internată încă de când a început școala. Mama a renunțat la serviciu ca să îi fie aproape. A fost inclusă în programul <Școala din spital>, însă, noi, profesorii, dar și colegii ei, ne dorim din suflet să vină ziua în care ea să revină la școală. Este un copil minunat, un caracter frumos, o fată bine educată, cu mult bun simț. Cu toții ne rugăm pentru ea și suntem alături de părinții devastați de durere”, a mărturisit dirigintele Biancăi.

Singura șansă pentru ca adolescenta să se facă bine este transplantul de măduvă, care trebuie efectuat urgent. Din nefericire, nici fratele, nici părinții fetei nu sunt compatibili decât 50%, motiv pentru care Bianca se află pe o listă de așteptare.

Este singura ei șansă reală la vindecare, iar transplantul de măduvă e o intervenție costisitoare, imposibil de acoperit de familie fără ajutorul comunității.

- Publicitate -

Comunitate care, însă, nu a rămas indiferentă la durerea fetei și a unor părinți distruși de durere.

Pe 9 decembrie, de la ora 18.30, la Casa Tineretului din Câmpina are loc spectacolul caritabil „Furtul de la scara 9”. Practic, teatrul se transformă în solidaritate, totul pentru a-i reda Biancăi dreptul la o viață normală.

Fiindcă ține de fiecare să aducă nu doar aplauze, ci și o șansă la viitor, donația minimă recomandată este de 50 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de 50% reducere. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza”.