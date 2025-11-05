Legea care interzice petardele a intrat în vigoare. Ce se întâmplă la Ploiești

Din acest an, persoanele fizice nu mai pot folosi pocnitori, petarde sau alte articole pirotehnice puternice. La Ploiești va fi interzisă vânzarea pe domen iul public a acestor produse.

- Publicitate -

Potrivit Legii nr. 92/2025, pentru divertisment, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1. Este vorba de produse care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil. Acestea pot fi folosite în spații restrânse, inclusiv în interiorul clădirilor cu destinația de locuință.

În această categorie se încadrează artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei sau pocnitori cu confeti.

- Publicitate -

Alte produse pirotehnice, precum petardele și pocnitorile utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, care au făcut multe victime în anii anteriori, sunt interzise!

Legislația în vigoare prevede ca pentru folosirea produselor pirotehnice din categoria celor ”periculoase” este nevoie de acordul primăriei, al ISU și Poliției.

Cei care nu respectă noile prevederi riscă amenzi contravenționale cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei și chiar cu închisoare de la trei luni la un an.

- Publicitate -

Surse din cadrul Primăriei Ploiești au confirmat că se lucrează la un proiect de hotărâre de consiliu local, prin care va fi interzisă comercializarea pe domeniul public a articolelor pirotehnice.

În ceea ce privește focul de artificii de Revelion, acesta va fi organizat, ca și anul trecut, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. S-a decis menținerea acestui obicei pentru că înlocuirea artificiilor cu un sepctacol de drone ar fi mult mai costisitoare.