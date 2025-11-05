O nouă minivacanță în decembrie înainte de sărbători

Românii vor avea parte de o nouă minivacanță înainte de Sărbătorile de Iarnă. Ziua Națională a României, 1 Decembrie, este luni, motiv pentru care angajații vor avea parte de un weekend prelungit.

Sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie aduc o nouă minivacanță pentru angajați, în contextul în care vor exista trei libere consecutive: sâmbătă – 29 noiembrie, duminică – 30 noiembrie și luni – 1 Decembrie.

Minivacanță de Crăciun

Conform calendarului zilelor libere legale, în decembrie vor mai exista două zile nelucrătoare, 25 și 26 decembrie.

Minivacanța de Crăciun va fi practic de patru zile consecutive: joi, 25 decembrie – duminică, 28 decembrie.

Zile libere de Revelion

O nouă minivacanță pentru români va fi de Revelion, în contextul în care 1 și 2 ianuarie sunt libere, urmate de weekend-ul 3 – 4 ianuarie, precum și de 6 ianuarie și 7 ianuarie.

Vacanță de iarnă pentru elevi

Elevii, în schimb, vor intra într-o nouă vacanță, de iarnă, pe 20 decembrie, activitatea urmând să fie reluată la școală joi, 8 ianuarie, cu începutul celui de-al treilea modul de învățare. În total, vacanța de iarnă va avea 19 zile.

Zile libere în ianuarie 2026

1-2 ianuarie 2026 – zilele libere după Revelion

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române