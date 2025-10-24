- Publicitate -
Trecem la ora de iarnă

Autor: Marius Nica
Ora de iarnă

În acest weekend România trece la ora de iarnă. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Nopțile vor deveni mai lungi, iar zilele mai scurte. Schimbarea orei este încă motiv de dispută europeană.

Potrivit CFR, trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale).

De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Deși Comisia Europeană a propus eliminarea ei, statelele membre nu au ajuns încă la un consens. Iar decizia finală privind adoptarea permanentă a orei de vară sau de iarnă rămâne la nivel național, notează digi24.ro.

