Reformă în administrație. 13.000 de angajați concediați

Reforma în administrație s-ar putea solda cu 13.000 de angajați concediați în instituțiile publice. Surse politice susțin că partidele de la putere au ajuns la un acord pe mult discutatul pachet de măsuri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține, însă, contrariul: „Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi”.

Guvernul ar urma să adopte mult discutatul pachet de măsuri privind reforma în administrație. Într-un final, potrivit protv.ro, „partidele de la putere s-au pus de acord pe mult disputata reformă a administrației”.

Pachetul de măsuri bugetar-fiscale ar urma să includă o reducere cu 30% a numărului total de posturi posibile din instituțiile publice, însă nu mai mult de 20 de procente din numărul de muncă ocupate efectiv.

La începutul lunii octombrie, premierul Ilie Bolojan susținea că numărul de angajați concediați ar fi de 13.000. Acest lucru s-ar traduce prin reducerea cheltuielilor în administrația publică cu 10%. Asta ar însemna ca unele administrații să vină cu noi pachete de măsuri de austeritate, în condițiile în care acest lucru a avut loc și la începutul anului.

Pe lista de măsuri ar urma să figureaze și interzicerea cumului pensiei cu salariu, cu mențiunea că o persoană poate opta să-și continue activitatea.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu: „ Nu s-a discutat să dăm afară 13.000 de oameni”

La scurt timp după ședința Coaliției, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, la Antena 3, că nu s-a ajuns la concluzia să fie dați afară 13.000 de angajați.

„ În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administraţie, nu e cazul, nu am discutat aşa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi”, a spus acesta la Antena 3.