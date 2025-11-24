Fiul fostului ministru Tudorel Toader, denunțat pentru avansuri sexuale

Acuzații extrem de grave au apărut la adresa lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Lector la Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza”, acesta este acuzat de două studente că le-ar fi hărțuit. Una dintre fete spune că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el.

Alexandru Toader le-ar fi făcut avansuri sexuale studentelor pentru a le promova la examenul de Drept Civil.

Una dintre cele două studente care au vorbit pentru Reporter de Iași ar fi fost chemată în cabinetul său după un test din noiembrie. Ea a povestit că a întreținut relații intime cu lectorul de două ori: o dată pe loc, în biroul din facultate, și a doua oară în cabinetul notarial al lui Alexandru Toader.

„N-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”, este singura remarcă pe care a făcut-o lectorul Alexandru Toader.

Fostul ministru al Justiției a acuzat că articolul publicat de Reporter de Iași ar fi un act de șantaj asupra sa.

„Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?” – acesta este mobilul respectivului articol!

Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră.

Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.