Național

Ludovic Orban revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
Ludovic Orban
Ludovic Orban

Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. Decizia a fost luată în termeni amiabili, potrivit Administrației Prezidențiale.

Administrația Prezidențială a transmis, marți, că Nicușor Dan și Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării.

Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, arată mesajul Administrației Prezidențiale, potrivit digi24.ro.

