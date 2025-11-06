- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare

Marius Nica
Autor: Marius Nica
dani mocanu mesaj trump

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare, pentru tentativă de omor. Decizia este definitivă.

- Publicitate -

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare, cu executare, de Curtea de Apel Brașov.

Instanța s-a proununțat în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

- Publicitate -

Atunci, manelistul împreună cu fratele său, Nando, au bătut doi bărbați cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -