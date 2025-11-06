Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu executare, pentru tentativă de omor. Decizia este definitivă.

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare, cu executare, de Curtea de Apel Brașov.

Instanța s-a proununțat în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Atunci, manelistul împreună cu fratele său, Nando, au bătut doi bărbați cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale.