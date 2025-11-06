Agresiv în trafic la intrarea în Ploiești, într-o zonă cu 30 km/h [VIDEO]

Șoferii agresivi în trafic sunt departe de a fi trași la răspundere în România pe măsura comportamentului pe care îl au.

Depășirile la limită, flash-urile date altor șoferilor în mod nejustificat pentru a elibera banda a doua sau șicanările, sunt comportamente întâlnite la ordinea zilei pe drumurile din Prahova și din țară.

Grav este că fără o legislație fermă, care să pedepsească drastic această atitudine riscul producerii unor accidente grave este major.

Un astfel de episod a fost surprins la începutul acestei săptămâni pe DJ 102, la intrarea în Ploiești, între sensul giratoriu suspendat și Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Într-o zonă în care viteza maximă este restricționată la 30 km/h, șoferul unui autoturism marca BMW a fost surprins de o cameră montată pe mașina care circula în fața lui în timp ce forțează eliberarea benzii prin flash-uri repetate și viteză excesivă.

„Am un filmuleț de dimineață (n.r. miercuri dimineață) cu un „bizon” posesor de BMW care se lipește de bara mea spate și dă flash-uri în mod repetat într-o zonă unde este trecere de pietoni și limită de 30km/h.

Vă trimit filmarea cu scopul de a educa și a atrage atenția asupra acestui gen de situații periculoase”, este mesajul care primit pe adresa redacției, care a însoțit filmarea de mai jos.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova.